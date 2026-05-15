Cina: cascate di Jinping acquistano popolarità come meta turistica (3)

JINPING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni turisti visitano un’area panoramica con le cascate nella contea autonoma Miao, Yao e Dai di Jinping, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, il 14 maggio 2026. All’inizio dell’estate, le cascate hanno attirato numerosi turisti.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]