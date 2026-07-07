ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Sull’Iran “la Germania ci ha voltato le spalle, l’Italia ci ha voltato le spalle, la Francia ci ha voltato le spalle”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso dell’incontro bilaterale con l’omologo turco Recep Tayyip Erdogan oggi ad Ankara, in occasione della prima giornata del vertice Nato che si tiene nella capitale turca. “Non abbiamo bisogno di aiuto a guerra finita”, ha detto Trump, aggiungendo che gli Stati Uniti “ci sono sempre stati per loro”. Trump ha precisato che anche il premier del Regno Unito aveva promesso aiuto “a guerra finita”.

“Penso che Meloni sia una brava persona. Non le ho fatto molta pressione, ma lei ha rifiutato di farsi coinvolgere nello stretto di Hormuz”, ha aggiunto. “Credo che abbia commesso un errore”, ha infine commentato.

I RAPPORTI CON LA TURCHIA

“Fin dall’inizio abbiamo avuto un’ottima intesa e un eccellente rapporto. La Turchia è un Paese con una leadership importante. Dal punto di vista militare, molte persone non si rendono conto di quanto sia forte. Dispone di un grande esercito ed è un Paese che dev’essere preso seriamente in considerazione. L’aspetto migliore è che, grazie al rapporto tra noi, finora tutto è andato molto bene. Voglio semplicemente dire che nutro un grandissimo rispetto per il presidente Erdogan. Credo che questo sarà nell’interesse di tutti. Parleremo di commercio e di molte altre altre questioni. Affronteremo anche diversi altri temi, probabilmente anche la questione dell’Iran”, ha sottolineato Trump. “Abbiamo ottimi rapporti con la Turchia. Loro stanno facendo grandi cose e anche noi stiamo facendo grandi cose. Entrambi i nostri Paesi esercitano un’influenza molto significativa su queste questioni. Avremo molti incontri importanti ma soprattutto realizzeremo cose molto positive e importanti per i nostri Paesi”, ha aggiunto.

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