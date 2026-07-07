Vittoria per Pellè-Franceschini nella doppia tappa della Suzuki Rally Cup al Rally di Roma Capitale

ROMA (ITALPRESS) – Dopo tre giorni incredibili, il Rally di Roma Capitale, valido come doppia tappa della Suzuki Rally Cup 2026, ha visto celebrare un doppio successo Roberto Pellè, navigato da Luca Franceschini, che in entrambe le tappe ha centrato la vittoria dimostrando un adattamento straordinario alle condizioni capitoline. Il veloce pilota trentino, senatore del trofeo, ha massimizzato la sua esperienza riuscendo ad imporsi senza incappare in forature o noie, vincendo 6 prove speciali fra quelle effettuate. Un dominio che dopo il successo ottenuto alla Targa Florio vede il trentino volare in testa con 30 punti di vantaggio.

“Venerdì sera ero preoccupato, perché dopo le ricognizioni speravo di aver fatto un buon lavoro con le note, e fortunatamente si è rivelato così – commenta Pellè – Sulla prova lunga ho scelto un approccio diverso: sapevo che sarebbe stata complicata e che il rischio di forare era molto elevato. Ho preferito sacrificare qualcosa lì per poi poter attaccare sulle altre, ed è stata una scelta che ha pagato. Il giorno successivo invece ho attaccato nel secondo giro, dopo aver ricorretto le note, e ho potuto fare la differenza. Adesso andiamo ad Alba con 30 punti di margine, con maggiore serenità. Questo weekend è stato un grande lavoro di squadre, e credo che la differenza l’abbia fatta un mix di fortuna, attenzione e di esperienza”.

Sabato e domenica valevano come due gare separate per la Suzuki Rally Cup. Si è distinto il giovane Giovanni Villardi, in coppia con Fabio Andrian che subito era partito velocissimo. Sulla prova più lunga, la “Piana di Rascino”, ha però toccato il sotto scocca rompendo il catalizzatore e ritirandosi così mentre era in testa da gara 1. Alla domenica è poi ripartito dopo il grande lavoro dei meccanici, dimostrando un ritmo impressionante e chiudendo con un secondo posto preziosissimo, che lo lancia a primo inseguitore di Pellè.

L’argento al sabato invece lo aveva strappato Giorgio Basso Corradi, in coppia con Nicolò Ventoso, ha disputato una giornata all’attacco, rimanendo sempre vicino alla vetta e conquistando un risultato che premia la crescita mostrata nel corso della stagione. Gara costante ma senza picchi rispetto a come invece aveva abituato Jean Claude Vallino, in coppia con Sandro Sanesi, comunque in grado di ottenere punti importanti nelle due power-stage. Sabato una foratura ha rallentato la sua gara, mentre domenica con un passo migliore ha ottenuto il terzo posto, che gli vale anche il bronzo nella classifica del trofeo dietro a Villardi. Ancora una volta colpito dalla malasorte invece il siciliano Giorgio Fichera, che pur estremamente veloce pare non aver sollievo in questa stagione 2026.

Sabato, in coppia con Matteo Lotta, ha riscontrato la stessa noia alla frizione patita alla Targa Florio, mentre di domenica ha forato nella PS9 nonostante due scratch nelle prime due prove. Weekend positivo invece per due equipaggi che ora condividono la quinta piazza nella classifica della Suzuki Rally Cup: Andrea La Cola con Mattia Verrando e Stefano e Maurizio Vitali. Questi ultimi in particolare hanno centrato un ottimo terzo posto al sabato nonostante qualche problema fisico, mentre La Cola con costanza ha ottenuto due consecutivi quarti posti.

In crescita poi i giovani Manuel Soletta e Marco Scalzotto, navigati rispettivamente da Mirko Valentino e Cristiano Rosina, che sono maturati in una gara sicuramente utile per fare esperienza chiusa anche con ottimi tempi e un quinto posto per Soletta. Un’uscita di strada ha invece condizionato la gara dell’equipaggio Sala, mentre Olivieri-Viotti hanno avuto noie elettriche. Guerrato-Bergamelli hanno invece dato una toccata chiudendo al sesto posto poi la domenica. Gara utile inoltre per Leone-Lepore, che trovando sempre più confidenza con la loro Suzuki rientrano nelle prime 10 posizioni della classifica del trofeo dopo 3 round.

– Foto ufficio stampa Suzuki –

(ITALPRESS).