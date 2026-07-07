HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 7 luglio 2026, mostra il sole nel cielo sopra la città di Fujin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Lo Xiaoshu, ovvero “Calore minore”, uno dei 24 termini solari della Cina, quest’anno cade oggi, coincidendo con la comparsa nel cielo del “sole più piccolo” dell’anno. Oggi la Terra ha attraversato l’afelio, il punto della sua orbita in cui è più lontana dal Sole, rendendo il diametro del Sole in apparenza il più piccolo dell’anno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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