“Aerospace Meetings Tunisia”, l’ambasciatore Prunas alla cerimonia inaugurale: “Rafforzare le sinergie nel settore”

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – L’ambasciatore d’Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, è intervenuto alla cerimonia inaugurale degli “Aerospace Meetings Tunisia”, secondo quanto riportato oggi, martedì 7 luglio 2026, sulla pagina ufficiale dell’Ambasciata d’Italia in Tunisia. L’evento è stato aperto dal ministro tunisino dell’Economia e della Pianificazione, Samir Abdelhafidh.

Nel suo intervento, Prunas ha evidenziato il ruolo strategico del settore aerospaziale a livello globale, sottolineando che “l’aerospazio è oggi uno dei principali motori dell’innovazione”. “Investire nell’aerospazio significa investire in competitività, sostenibilità e crescita economica”, ha dichiarato l’ambasciatore, aggiungendo che l’Italia, forte di una tradizione di eccellenza nel settore, guarda con interesse al rafforzamento delle sinergie tra gli ecosistemi italiano e tunisino.

Gli “Aerospace Meetings Tunisia” riuniscono operatori e attori del settore aerospaziale con l’obiettivo di favorire nuove opportunità di collaborazione, investimenti e partenariati tra i diversi ecosistemi industriali. L’iniziativa si inserisce nel quadro dello sviluppo delle cooperazioni internazionali nel settore dell’aerospazio, considerato uno dei comparti strategici per l’innovazione tecnologica e la crescita economica.

– foto Facebook Ambasciata d’Italia in Tunisia –

(ITALPRESS).