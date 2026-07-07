Enti locali, aperti i termini per la richiesta dei finanziamenti 2026 destinati all’esercizio associato delle funzioni

CAGLIARI (ITALPRESS) – L’Assessorato regionale degli Enti locali informa che sono in corso le attività per l’assegnazione delle risorse destinate all’esercizio associato delle funzioni da parte delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane per l’annualità 2026, in attuazione dell’articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2. I criteri di riparto delle risorse regionali e statali sono quelli confermati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 19/8 del 24 aprile 2026, che richiama quanto già stabilito dalla deliberazione n. 54/62 del 22 ottobre 2025, adottata d’intesa con la Conferenza permanente Regione-Enti locali. Le risorse saranno ripartite secondo i seguenti criteri: il 10% in parti uguali tra tutte le Unioni di Comuni e le Comunità Montane; il 20% sulla base dell’Indice di svantaggio economico e sociale (IDM); il 30% in base al numero delle funzioni e dei servizi comunali gestiti in forma associata; il restante 40% sulla base della ponderazione del punteggio attribuito ai servizi svolti.

Per accedere al finanziamento è necessario svolgere in forma associata almeno due servizi rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni. Ai fini del riparto saranno considerate esclusivamente le funzioni esercitate con l’adesione di almeno i tre quinti dei Comuni appartenenti all’Unione o alla Comunità Montana. Le domande di finanziamento, corredate della documentazione prevista dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo [email protected] entro e non oltre il 27 luglio 2026.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

(ITALPRESS).