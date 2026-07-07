Farage si dimette da deputato in Gran Bretagna, ma si ricandida alle suppletive

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Il leader di Reform Uk, Nigel Farage, ha annunciato le proprie dimissioni da deputato per la circoscrizione di Clacton-on-sea. Il leader del partito di destra ha contestualmente confermato che si candiderà nuovamente per l’elezione suppletiva per la stessa circoscrizione, che si terrà a seguito delle sue dimissioni. “Non ho fatto nulla di male e non ho infranto la legge in alcun modo”, ha poi detto il leader di Reform Uk, che era stato coinvolto in un’inchiesta su una donazione di 5 milioni di sterline ricevuta da un miliardario delle criptovalute.

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