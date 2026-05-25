Cina: capacità elettrica installata registra crescita stabile

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La capacità totale installata di generazione di energia elettrica in Cina aveva raggiunto i 3,99 miliardi di chilowatt a fine aprile, in aumento del 14,2% su base annua, secondo dati ufficiali diffusi oggi.
Da gennaio ad aprile, la capacità installata di energia solare ha continuato a crescere, aumentando del 26,2% su base annua, fino a 1,25 miliardi di kW, secondo l’Amministrazione nazionale per l’energia (NEA).
Anche la capacità installata di energia eolica ha registrato una forte crescita nel periodo, aumentando del 22% e raggiungendo i 660 milioni di kW.
Nei primi quattro mesi dell’anno, il consumo totale di energia elettrica della Cina ha superato i 3.330 miliardi di chilowattora, in aumento del 5,4% su base annua.
(ITALPRESS).