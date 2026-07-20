Cina: capacità di calcolo intelligente a 2.185 EFLOPS secondo dati ufficiali

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La capacità di calcolo intelligente della Cina ha raggiunto i 2.185 EFLOPS alla fine di giugno, a testimonianza della rapida espansione delle infrastrutture nazionali per l’intelligenza artificiale. Lo indicano i dati ufficiali diffusi oggi.
Il tasso complessivo di utilizzo delle infrastrutture di calcolo a livello nazionale si è attestato al 71,4%, secondo il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione.
(ITALPRESS).
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