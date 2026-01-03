Cina: BYD supera Tesla nelle vendite di veicoli elettrici nel 2025

SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il principale produttore cinese di veicoli a nuova energia, BYD, ha venduto circa 2,26 milioni di veicoli elettrici (EV) nel 2025, superando Tesla nelle vendite globali di EV nello scorso anno. Tesla, casa automobilistica statunitense specializzata in veicoli elettrici, ha distribuito circa 1,63 milioni di EV nel 2025, secondo i dati dell’azienda. L’anno scorso, BYD ha venduto circa 4,6 milioni di veicoli a nuova energia (NEV). BYD ha dichiarato di aver ampliato la propria presenza sul mercato in Cina, aumentando al contempo le vendite all’estero. L’attività in Europa è stata sostenuta e l’azienda sta esplorando anche i mercati dell’America Latina e del Sud-est asiatico. In particolare, BYD sta intensificando gli sforzi per la produzione a livello locale. Lo stabilimento dell’azienda in Brasile è diventato operativo lo scorso anno.

