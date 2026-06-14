Cina: broccato Tujia, cultura antica e nuove opportunità per le donne (3)

CHANGSHA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto scattata l’11 giugno 2026 mostra prodotti in broccato presso il parco culturale e creativo del broccato etnico Tujia Guaiyaomei, nella città di Zhangjiajie, nella provincia centrale cinese dello Hunan. Situata nella città di Zhangjiajie, la fabbrica di broccato etnico Tujia Guaiyaomei ha introdotto formule di lavoro flessibili per le donne rurali. Questa iniziativa consente loro di conciliare gli impegni professionali con le responsabilità di cura dei figli. Per sostenere ulteriormente la crescita dei bambini, la fabbrica ha messo a disposizione appartamenti per madri e figli e organizzato attività di doposcuola gestite da volontari, permettendo alle madri di vedere i propri figli studiare o giocare nelle vicinanze mentre si concentrano sul lavoro. Il broccato tradizionale Tujia fatto a mano, una rinomata forma di artigianato di Zhangjiajie e uno dei cinque principali broccati della Cina, vanta una ricca tradizione. Nel 2006 è stato inserito nel primo elenco nazionale cinese del patrimonio culturale immateriale. Oltre a promuovere e rafforzare la protezione e la trasmissione del patrimonio culturale immateriale, le donne possono stare accanto ai propri figli nel modo migliore trovando un impiego e aumentando il reddito in questa “fabbrica a misura di madre”.

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