Cina: borse ottimizzano regole di rifinanziamento a sostegno di innovazione

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le borse di Shanghai, Shenzhen e Pechino lunedì hanno annunciato un pacchetto di misure per ottimizzare le regole di rifinanziamento a sostegno delle società quotate di alta qualità.

La misura mira a sostenere meglio lo sviluppo innovativo delle società quotate di alta qualità, ad accogliere le esigenze di rifinanziamento delle imprese scientifiche e tecnologiche, a migliorare la flessibilità e la convenienza del rifinanziamento, e a perfezionare la supervisione lungo l’intero processo.

Per le società con buone performance, governance standardizzata e trasparenza informativa, nonché con un forte riconoscimento da parte del mercato, le borse semplificheranno il processo di revisione per migliorare l’efficienza del rifinanziamento.

