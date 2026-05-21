SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei commercianti stranieri osservano un set di apparecchiature alimentari durante la Bakery China 2026 al Centro nazionale congressi ed esposizioni di Shanghai, nella Cina orientale, il 20 maggio 2026. L’evento si è aperto ieri. Con una superficie espositiva di 330.000 metri quadrati, la fiera attira oltre 2.200 espositori da più di 70 Paesi e regioni, presentando prodotti dell’intera filiera dell’industria della panificazione, dalle materie prime alle apparecchiature tecniche fino alle soluzioni integrate. Grazie alle politiche cinesi di esenzione dal visto, i commercianti stranieri possono visitare e condurre trattative nelle fiere commerciali in Cina con maggiore facilità. L’accesso senza visto offre inoltre nuove opportunità alle imprese cinesi per esplorare mercati esteri più ampi.

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