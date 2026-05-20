ROMA (ITALPRESS) – Tutti i 430 attivisti della Global Sumud Flotilla diretta nella Striscia di Gaza “sono stati trasferiti su navi israeliane e sono diretti in Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari”. Lo ha annunciato nella notte il ministero degli Esteri israeliano. “Questa flottiglia ha una volta di più dimostrato di essere nient’altro che un’operazione di propaganda al servizio di Hamas. Israele continuerà ad agire in piena conformità con il diritto internazionale e non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale su Gaza”.

E’ in corso lo sbarco del primo gruppo di attivisti della Flottilla nel porto Ashdod. Un secondo gruppo dovrebbe arrivare nel corso della giornata. I funzionari dell’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv sono in contatto con le autorità israeliane del porto di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali e favorire la loro partenza per l’Italia. Gli attivisti dovrebbero essere trasferiti in una struttura per le identificazioni e poi messi in grado di ripartire. Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto nella notte diversi contatti con il Ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar. Tajani ha insistito perché i cittadini italiani, fra cui un Parlamentare della Repubblica e un giornalista, vengano liberati e messi in condizione di ripartire al più presto, insistendo perché vengano tutelati l’incolumità e i diritti di ogni singolo attivista. Lo fa sapere in una nota la Farnesina.

– foto IPA Agency –

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