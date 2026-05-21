SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei commercianti stranieri parlano accanto a una macchina industriale per la miscelazione alimentare durante la Bakery China 2026 al Centro nazionale congressi ed esposizioni di Shanghai, nella Cina orientale, il 20 maggio 2026. L’evento si è aperto ieri. Con una superficie espositiva di 330.000 metri quadrati, la fiera attira oltre 2.200 espositori da più di 70 Paesi e regioni, presentando prodotti dell’intera filiera dell’industria della panificazione, dalle materie prime alle apparecchiature tecniche fino alle soluzioni integrate. Grazie alle politiche cinesi di esenzione dal visto, i commercianti stranieri possono visitare e condurre trattative nelle fiere commerciali in Cina con maggiore facilità. L’accesso senza visto offre inoltre nuove opportunità alle imprese cinesi per esplorare mercati esteri più ampi.

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