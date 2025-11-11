Cina: aziende lavorano a pieno ritmo nel festival dello shopping “Double 11” (3)

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Un membro del personale trasporta delle merci in un parco logistico nella città di Nanyang, nella provincia centrale cinese di Henan, l’11 novembre 2025. Le aziende di e-commerce e logistica di tutta la Cina stanno lavorando a pieno regime durante il festival annuale dello shopping “Double 11”.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
