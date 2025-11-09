Cina: aziende agroalimentari italiane vedono CIIE come una porta d’accesso per il mercato
SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Le imprese agroalimentari italiane considerano l’ottava China International Import Expo (CIIE) come una porta d’accesso strategica al secondo più grande mercato dei consumatori al mondo, dove puntano a espandere le vendite e stringere nuove partnership.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]