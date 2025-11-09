Cina: aziende agroalimentari italiane vedono CIIE come una porta d’accesso per il mercato

(251109) -- SHANGHAI, Nov. 9, 2025 (Xinhua) -- A visitor (R) tastes cheese at the booth of Inalpi, an Italian dairy company, at the Food and Agricultural Products exhibition area during the eighth China International Import Expo (CIIE) in east China's Shanghai, on Nov. 9, 2025. Agriculture is an industrial pillar of Italy, a country which uses 56 percent of its land for agriculture. The country is home to about 1.6 million farm-based businesses, many of which make agri-food products prized worldwide for their quality and craftsmanship. Italian agri-food companies see the eighth China International Import Expo (CIIE) as a key gateway to the world's second-largest consumer market, where they seek greater space for sales and partnerships. (Xinhua/Liu Jiaqi)

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Le imprese agroalimentari italiane considerano l’ottava China International Import Expo (CIIE) come una porta d’accesso strategica al secondo più grande mercato dei consumatori al mondo, dove puntano a espandere le vendite e stringere nuove partnership.

