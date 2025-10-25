Cina: avviati colloqui economici e commerciali con gli Usa a Kuala Lumpur

KUALA LUMPUR (MALESIA) (ITALPRESS/XINHUA) – Le delegazioni della Cina e degli Stati Uniti si sono riunite sabato mattina per discutere di questioni economiche e commerciali.

Le due parti terranno consultazioni su tematiche importanti nelle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti in linea con l’importante consenso raggiunto dai capi di Stato dei due Paesi durante le loro conversazioni telefoniche di quest’anno, ha dichiarato giovedì in un comunicato un portavoce del ministero del Commercio cinese.

La delegazione cinese è guidata dal vice premier cinese He Lifeng, membro anche dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese.

(ITALPRESS).