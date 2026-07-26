Cina: aumentate le misure di emergenza per le inondazioni in tre province

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi il ministero cinese delle Risorse idriche ha innalzato dal livello IV al livello III la risposta di emergenza per il controllo delle inondazioni nelle province di Jiangxi, Hunan e Guangdong, a causa dell’elevato rischio di alluvioni montane provocato dall’impatto del tifone Noul.

Il Jiangxi si trova nella Cina orientale, l’Hunan nella Cina centrale e il Guangdong nella Cina meridionale.

Le valutazioni dei rischi mostrano che 43 contee situate in aree contigue delle tre province saranno esposte a rischi di alluvioni montane di livello di allerta rosso dalle 8 di oggi alle 8 di domani, indicando un’elevata probabilità che tali calamità si verifichino.

Il ministero ha inviato altre due squadre di lavoro nel Jiangxi e nell’Hunan per assistere e guidare sul campo le operazioni di controllo delle inondazioni. Il ministero ha invitato le autorità locali per le risorse idriche a monitorare attentamente il percorso e l’impatto del tifone, prestando particolare attenzione alle località ad alto rischio, come i corsi d’acqua montani, le aree popolate nei pressi dei canaloni, i cantieri, le attrazioni turistiche nelle vallate e le aree a monte e a valle dei ponti.

Ha inoltre sollecitato il pieno utilizzo dei sistemi di monitoraggio e allerta precoce, la tempestiva diffusione degli avvisi ai residenti delle aree minacciate e evacuazioni rapide e decise per salvaguardare la vita delle persone.

Oggi sono stati inviati complessivamente 25.000 articoli di soccorso in caso di calamità nelle province di Guangdong, Jiangxi e Hunan, a sostegno delle operazioni locali di assistenza.

Tali articoli, tra cui letti pieghevoli, tavoli e sedie, coperte e kit familiari di emergenza, sono stati assegnati congiuntamente dall’ufficio della Commissione nazionale per la prevenzione, la riduzione e il soccorso in caso di calamità, dal ministero per la Gestione delle emergenze e dall’Amministrazione nazionale per le riserve alimentari e strategiche.

I rifornimenti sosterranno le autorità locali nell’evacuazione di emergenza e nella sistemazione dei residenti colpiti, fornendo loro assistenza.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).