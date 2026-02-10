CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il personale gestisce le procedure di trasporto di animali domestici su una banchina della stazione ferroviaria di Chongqing Ovest, nella municipalità della Cina sud-occidentale, il 9 febbraio 2026. Le autorità ferroviarie di Chongqing hanno inaugurato un servizio pilota di trasporto di animali domestici su tratte designate dei treni ad alta velocità durante il picco di viaggi in corso per la Festa di primavera. I passeggeri possono prenotare il servizio in anticipo tramite 12306, la piattaforma di prenotazione di China Railway, per gli animali domestici idonei. Questi ultimi viaggiano in trasportini dedicati dotati di sistemi di ricircolo d’aria e di monitoraggio della temperatura e dell’umidità.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).