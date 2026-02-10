Cina: attività extrascolastiche per studenti durante vacanze invernali (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei bambini imparano a recitare l’opera tradizionale cinese sotto la guida di un istruttore a Taizhou, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, l’8 febbraio 2026. Durante le vacanze invernali sono disponibili in tutta la Cina varie attività extrascolastiche per gli studenti.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
