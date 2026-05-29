Cina: atterrata capsula di rientro Shenzhou-22, astronauti in buone condizioni

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’astronauta Zhang Lu, comandante dell’equipaggio di tre membri della Shenzhou-21, è uscito dalla capsula di rientro della navicella spaziale Shenzhou-22 dopo l’atterraggio presso il sito di atterraggio di Dongfeng, nella regione autonoma della Mongolia Interna, nel nord della Cina, il 29 maggio 2026. La capsula di rientro, con a bordo gli astronauti della Shenzhou-21 Zhang Lu, Wu Fei e Zhang Hongzhang, è atterrata oggi presso il sito di atterraggio di Dongfeng. I tre astronauti sono tutti in buone condizioni di salute, ha riferito la China Manned Space Agency, osservando che la missione spaziale Shenzhou-21 è stata un completo successo.

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