Cina: atterrata capsula di rientro Shenzhou-22, astronauti in buone condizioni

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La capsula di rientro della navicella spaziale Shenzhou-22, con a bordo gli astronauti della Shenzhou-21 Zhang Lu, Wu Fei e Zhang Hongzhang, è atterrata oggi presso il sito di atterraggio di Dongfeng, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna.
I tre astronauti sono tutti in buone condizioni di salute, ha dichiarato la China Manned Space Agency, osservando che la missione spaziale Shenzhou-21 è stata un completo successo.
(ITALPRESS).
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