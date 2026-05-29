ROMA (ITALPRESS) – Roma torna capitale della scherma italiana con un’edizione destinata a entrare nella storia. I Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa di scherma olimpica e paralimpica “Roma 2026”, giunti alla 108esima edizione, riportano la più grande kermesse nazionale nella Capitale dopo dieci anni e lo fanno con una formula senza precedenti, tra spettacolo, inclusione e luoghi simbolo della città. Il cuore dell’evento sarà la Terrazza del Pincio, che dal 30 maggio al 4 giugno ospiterà le fasi finali degli Assoluti olimpici. Con vista sulla Grande Bellezza di Roma, gli assalti decisivi assegneranno i titoli italiani delle tre armi, trasformando uno degli scenari più iconici della Capitale in una pedana a cielo aperto.

“Questo per la scherma italiana può essere il primo di una serie di grandi eventi. Torniamo a fare i campionati insieme, la nostra è una federazione inclusiva. È una grande emozione e ritengo che questa vetrina sarà l’anticamera di quello che sarà il 2028, quando ci saranno i Mondiali giovani e cadetti. Il nostro è un movimento pulito”, le parole di Luigi Mazzone, presidente della Fis. La manifestazione si svilupperà però su una doppia location.

La Fiera di Roma sarà il quartier generale tecnico dell’evento, con le gare in programma dal 28 maggio al 6 giugno: prima i Tricolori Under 17 e Under 20, poi le fasi eliminatorie degli Assoluti individuali e a squadre di Serie A1 e infine le competizioni paralimpiche e non vedenti.

“È bello aver portato a Roma un appuntamento così importante e di questa portata. La scherma è uno degli sport che ha dato più visibilità all’Italia, anche nel mondo paralimpico. Ormai a Roma avvengono una serie di cose che sono finalmente normali: ieri abbiamo presentato i Mondiali di skateboard, oggi la scherma, domenica avremo l’arrivo del Giro d’Italia”, l’intervento Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi, turismo, sport e moda di Roma Capitale.

Saranno protagoniste al Pincio – tra le altre – anche le veterane spadiste e campionesse olimpiche in carica Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio. “I campionati italiani sono un evento centrale non solo per noi atleti ma anche per gli appassionati. Nella cornice stupenda del Pincio cercheremo di coinvolgere tutti, l’obiettivo sarà vincere perché la voglia resta sempre la stessa anche dopo 19 anni che partecipo”, sottolinea Fiamingo.

“È un onore far parte di questa Federazione perché si impegna a dare visibilità al nostro sport. Mi auguro che molte persone possano seguirci e appassionarsi alla nostra disciplina”, aggiunge Santuccio.

Presente alla presentazione anche Gruppo FS con Simone Gorini, direttore Operations AV Trenitalia: “Lo sport trasmette i valori di disciplina, talento e orientamento alla performance. Dal 2023 accompagniamo la scherma nei campionati e per noi è importante utilizzare le modalità più inclusive possibili”.

Il programma degli Assoluti scatterà il 30 maggio con il fioretto maschile e femminile: dalle ore 20 al Pincio andranno in scena semifinali e finali individuali. Il giorno successivo spazio agli assalti per l’oro delle prove a squadre. L’1 e il 2 giugno toccherà alla sciabola, con individuali e finali a squadre. La spada chiuderà il trittico il 3 e 4 giugno, con le prove individuali e poi i match per l’oro a squadre. Nella giornata conclusiva del 4 giugno anche la scherma paralimpica salirà al Pincio con la finale del fioretto maschile categoria A.

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