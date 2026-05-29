Un razzo della Blue Origin esplode durante un test sulla rampa di lancio, nessun ferito

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un razzo della Blue Origin è esploso durante un test notturno sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral, in Florida. Le autorità affermano che nessuno è rimasto ferito e che non esiste alcuna minaccia per la popolazione in seguito alla “anomalia” verificatasi.

“Tutto il personale è stato rintracciato ed è al sicuro – ha dichiarato Jeff Bezos, fondatore di Blue Origin, in un post su X –. È troppo presto per conoscerne la causa principale, ma stiamo già lavorando per individuarla. È stata una giornata molto difficile, ma ricostruiremo tutto ciò che deve essere ricostruito e torneremo a volare. Ne vale la pena”.

-Foto d’archivio IPA Agency-

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