Romano “L’Estonia è un modello per la digitalizzazione della pubblica amministrazione”

ROMA (ITALPRESS) – “La crescita del nostro Paese e la capacita di attrarre investimenti passa dal livello dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione e dalla semplificazione delle procedure. L’Estonia, in tal senso, è un modello unico al mondo. La Commissione per la Semplificazione proprio per questo ha intensificato il confronto e avviato un proficuo dialogo”. Così Saverio Romano, presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, commentando l’incontro con il Presidente del Parlamento monocamerale estone, Lauri Hussar, l’Ambasciatore d’Estonia Lauri Bambus e una delegazione di parlamentari estoni.

L’incontro rappresenta il naturale proseguimento del percorso di collaborazione avviato nel giugno dello scorso anno, quando la Commissione, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione, ha svolto una missione istituzionale in Estonia, tra i Paesi europei più avanzati sul fronte della trasformazione digitale.

“Nel corso del meeting – spiega Romano – le delegazioni hanno condiviso esperienze e buone pratiche sui temi della digitalizzazione e della semplificazione amministrativa, evidenziando i progressi compiuti da entrambi i Paesi e confermando la volontà di rafforzare ulteriormente la cooperazione istituzionale”.

-Foto ufficio stampa Saverio Romano-

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