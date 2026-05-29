Cina pubblica linea guida per sviluppare competenze in metrologia basata su IA

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le autorità cinesi hanno pubblicato una linea guida per lo sviluppo di un sistema di metrologia basato sull’intelligenza artificiale (IA) e per il potenziamento delle relative capacità, con l’obiettivo di delineare in modo sistematico lo sviluppo delle capacità del Paese nella metrologia basata sull’IA.

La linea guida è stata pubblicata dall’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato (SAMR) e dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma.

Secondo la SAMR, la pubblicazione di questo documento segna un cambiamento fondamentale nel settore dell’IA in Cina, che passa dalla semplice espansione della potenza di calcolo e della portata al miglioramento della qualità e al rafforzamento delle capacità fondamentali.

Questo riveste grande importanza per promuovere la profonda integrazione della tecnologia dell’IA con l’economia reale e accelerare lo sviluppo di nuove forze produttive di qualità, ha affermato la SAMR.

La linea guida si concentra su sei aree chiave: supporto di base, tecnologia generale, tecnologia di base, standard tecnici metrologici, industria dei servizi di metrologia e potenziamento intelligente della metrologia.

Il programma del 15esimo Piano quinquennale della Cina (2026-2030), pubblicato nel marzo 2026, sottolinea chiaramente l’attuazione completa dell’iniziativa “IA Plus”.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).