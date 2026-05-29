L’80° anniversario della Repubblica italiana celebrato in maniera diffusa in Marocco

ROMA (ITALPRESS) – In occasione dell’80° anniversario della Repubblica italiana, l’Ambasciata d’Italia in Marocco ha organizzato un programma di celebrazioni diffuso su più città del Regno, valorizzando le diverse sfaccettature della presenza italiana nel Paese.

Accanto alla tradizionale cerimonia istituzionale a Rabat, le iniziative si svolgeranno infatti anche a Tangeri, Casablanca e Marrakech, in un percorso che unisce diplomazia, comunità, cultura, impresa e dialogo mediterraneo. Il programma prenderà il via martedì 2 giugno a Tangeri, a bordo della fregata FREMM Virginio Fasan della Marina Militare italiana, con la partecipazione dell’equipaggio.

L’iniziativa renderà omaggio all’impegno quotidiano degli uomini e delle donne della Marina nel Mediterraneo. Il 4 giugno sarà Casablanca ad ospitare un grande evento organizzato dal Consolato Generale d’Italia, dedicato alla comunità italiana, al Sistema Paese e alle relazioni economiche bilaterali, con particolare attenzione al crescente ruolo delle imprese italiane nel tessuto produttivo marocchino.

Il 6 giugno le celebrazioni proseguiranno a Marrakech, città in cui si è rafforzata negli ultimi anni la presenza italiana sul piano culturale, artistico e creativo. Le iniziative si concluderanno l’8 giugno a Rabat con un grande concerto lirico al Théâtre National Mohammed V, intitolato “Deux Rives, une seule voix”, che vedrà l’Orchestre Philharmonique du Maroc esibirsi insieme a un soprano e un tenore italiani.

“Le celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della Repubblica saranno articolate su diverse città per riflettere la ricchezza e la varietà della presenza italiana in Marocco – ha sottolineato l‘ambasciatore d’Italia in Marocco Pasquale Salzano – tra istituzioni, imprese, iniziative culturali e una comunità italiana vivace che contribuisce ogni giorno al rafforzamento dei rapporti bilaterali”.

-Foto di repertorio Ambasciata d’Italia a Rabat

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