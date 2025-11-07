Cina: atleti di sci freestyle si allenano ad Arxan per Milano-Cortina 2026 (2)

ARXAN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Xu Mengtao, della squadra cinese, partecipa a una sessione di allenamento di salti di sci freestyle in preparazione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, ad Arxan, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna, il 6 novembre 2025.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
