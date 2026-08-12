PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina inaugurerà oggi la prima rotta commerciale internazionale operata con il velivolo C919 di produzione nazionale, collegando Pechino con Ulan Bator, capitale della Mongolia, secondo quanto riferito da Air China.
Fino al 10 agosto, l’aereo per passeggeri di grandi dimensioni, sviluppato a livello nazionale, ha già servito 57 rotte che collegano 25 città e trasportato oltre 7,5 milioni di passeggeri, secondo dati ufficiali.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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