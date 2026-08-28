Cina: apre al pubblico il Museo della letteratura di Shanghai (1)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una donna visita il Museo della letteratura di Shanghai, nel distretto di Hongkou, a Shanghai, nella Cina orientale, il 27 agosto 2026. Dopo anni di preparativi, il museo, un’istituzione letteraria di carattere generale, ha aperto ufficialmente al pubblico ieri, offrendo una panoramica dell’evoluzione e degli importanti risultati raggiunti in campo letterario a Shanghai. Il museo comprende un edificio principale e tre edifici storici, con cinque aree espositive permanenti che illustrano, da diverse prospettive, la storia e le caratteristiche della letteratura di Shanghai.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).