ROMA (ITALPRESS) – Il bilancio delle vittime della devastante inondazione in Nepal è salito a 162. Lo riferisce la polizia nepalese, precisando che tra le ultime vittime recuperate figurano due persone nel distretto di Rasuwa e 12 in quello di Nuwakot. A Dhading sono stati recuperati 27 corpi, mentre a Gorkha le vittime accertate sono 20 e a Chitwan 64. Le autorità hanno inoltre riferito di aver recuperato nove corpi nel distretto di Tanahun, 26 a Nawalparasi Bardaghat Purba e due a Nawalparasi Bardaghat Paschim. Secondo la polizia, 41 persone sono attualmente ricoverate in ospedali di diversi distretti.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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