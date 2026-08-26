Arrestato in Spagna Taulant Toma, era evaso otto mesi fa dal carcere di Opera

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – La Policía Nacional spagnola ha arrestato a Tarragona Taulant Toma, evaso nel dicembre scorso dal carcere di massima sicurezza di Opera, a Milano. Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo El País, il 42enne di origine albanese è stato fermato nel quartiere di Campclar dopo una ricerca durata diversi mesi. Al momento dell’arresto aveva documenti falsi e si trovava con altre persone. Secondo El País, uno degli uomini che era con lui ha gettato una pistola Sig Sauer tra la vegetazione, poi recuperata dai Mossos d’Esquadra. Toma è stato trasferito nel carcere di Mas d’Enric, in attesa della procedura per la sua estradizione in Italia. La Policía Nacional ritiene che fosse in Spagna almeno da gennaio.

– foto IPA Agency –

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