Algeria, 193 incendi boschivi: mobilitati aerei ed elicotteri per fronteggiare i roghi

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – Sono 193 gli incendi di vegetazione registrati in Algeria, dei quali 46 risultano ancora in corso, mentre le autorità hanno mobilitato un imponente dispositivo terrestre e aereo per fronteggiare i roghi, in particolare nelle regioni settentrionali e orientali del Paese.

Secondo quanto riferito dalla Protezione civile algerina, 147 incendi sono stati già domati. Le operazioni di spegnimento proseguono soprattutto nelle province di Jijel, Béjaïa, Skikda, El Tarf, Tizi Ouzou, Annaba e Guelma. Particolarmente intensa la mobilitazione nella provincia di Jijel, dove sono stati segnalati sette incendi.

Per le operazioni sono stati impiegati elicotteri antincendio Mi-26, oltre a diversi aerei AT-802 e a un velivolo anfibio BE-200, insieme ai mezzi terrestri. Anche nella provincia di Béjaïa sono stati mobilitati elicotteri Mi-26 e aerei AT-802, mentre un secondo BE-200 è stato impiegato nelle operazioni nella provincia di Tizi Ouzou.

Le autorità hanno mantenuto un dispositivo di emergenza in diverse altre aree del nord e dell’est dell’Algeria, dove le operazioni di spegnimento e monitoraggio dei focolai ancora attivi sono tuttora in corso.

La situazione conferma l‘ampia dimensione dell’emergenza incendi che sta interessando diverse aree del Mediterraneo durante la stagione estiva, con il ricorso crescente a mezzi aerei specializzati per contenere la propagazione dei roghi.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).