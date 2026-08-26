KATHMANDU (NEPAL) (ITALPRESS) – Un’alluvione ha colpito stamattina il distretto di Rasuwa, nel nord del Nepal, vicino al confine con il Tibet, travolgendo abitazioni, ponti, strade e infrastrutture.

Secondo quanto riferisce l’emittente indiana Ndtv, almeno otto persone sono morte e diverse risultano disperse. Le immagini diffuse sui social mostrano ponti trascinati dalla corrente, abitazioni danneggiate e veicoli sommersi dall’acqua e dal fango.

Le zone più colpite sono Timure Bazaar e Syapru Besi, nella valle del Bhote Koshi, dove l’acqua ha raggiunto anche l’area doganale del valico di Rasuwa. Secondo quanto riferito dall’esercito nepalese e riportato da Ndtv, una grande quantità d’acqua è arrivata dal versante tibetano, provocando un rapido innalzamento del livello del fiume. Nove membri della polizia nepalese, dislocati a Timure, risultano dispersi, mentre le autorità hanno avviato le operazioni di soccorso e lanciato l’allerta lungo il corso del Trishuli.

Sul versante cinese, al valico di Gyirong, nella regione autonoma dello Xizang, una frana ha danneggiato le infrastrutture di frontiera. Secondo quanto riferisce il quotidiano cinese People’s Daily, il presidente Xi Jinping ha ordinato di intensificare le operazioni di ricerca e soccorso per le persone disperse, di mettere in sicurezza la popolazione nelle aree a rischio e di rafforzare la prevenzione di ulteriori emergenze.

Sempre secondo People’s Daily, le autorità cinesi hanno mobilitato squadre di soccorso e predisposto le operazioni di emergenza nella zona colpita.

90 ITALIANI IN QUELL’AREA, LA FARNESINA NE ACCERTA LE CONDIZIONI

Sulla base delle registrazioni su “Dove siamo nel mondo”, sono circa 90 i connazionali presenti tra Nepal e Tibet. Sono in corso le verifiche per accertarne le condizioni e assicurare, ove necessario. Lo fa sapere la Farnesina, che invita i connazionali a scaricare l’App “Viaggiare Sicuri” o a registrare la propria presenza in zona su “Dove siamo nel mondo” (www.dovesiamonelmondo.it). Per emergenze, i connazionali possono contattare l’Unità di Crisi della Farnesina al numero +39 06 36225, il consolato generale d’Italia a Calcutta al numero +91 9831212216, il consolato generale onorario d’Italia a Kathmandu ai numeri +977 14538388 / +977 14529089 e, per la Cina, l’ambasciata d’Italia a Pechino al numero di emergenza +86 139 0103 2957.

IL VIDEO E LE IMMAGINI

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).