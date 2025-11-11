Cina: Anshan sviluppa l’industria degli animali domestici (2)

NSHAN (CINA) (ITALPRESS) – Prodotti per il trasporto di animali domestici sono raffigurati nel borgo di Nantai, nella città di Haicheng, ad Anshan, nella provincia nord-orientale cinese di Liaoning, il 21 ottobre 2025. Negli ultimi anni, Anshan, una tradizionale città industriale, ha acquisito nuova vitalità grazie allo sviluppo di un distretto specializzato nell’industria degli animali domestici, che comprende la produzione di trasportini, la lavorazione di alimenti e i servizi di tolettatura.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).