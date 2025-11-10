Cina: annunciata sospensione delle tasse portuali speciali su navi statunitensi

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Il Ministero dei Trasporti cinese ha annunciato lunedì la sospensione per un anno delle tasse portuali speciali applicate alle navi di proprietà o gestite da imprese, organizzazioni e individui degli Stati Uniti.

La sospensione di tali tasse è entrata in vigore alle ore 13:01 locali di lunedì.

Contestualmente, il ministero ha annunciato la sospensione per un anno della sua indagine su come l’inchiesta statunitense della Sezione 301 incida sulla sicurezza e sugli interessi di sviluppo dei settori cinesi del trasporto e della cantieristica navale, nonché delle relative catene industriali e di approvvigionamento.

Secondo quanto dichiarato dal ministero, queste misure sono in linea con l’accordo raggiunto nel corso dei recenti colloqui economici e commerciali tra Cina e Stati Uniti svoltisi a Kuala Lumpur, in Malesia.

