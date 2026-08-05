ROMA (ITALPRESS) – Con 206 voti favorevoli e 133 contrari, l’Aula

della Camera ha approvato la relazione della Giunta per le

Autorizzazioni che proponeva di negare alla Procura di Roma il

sequestro delle chat tra l’ex sottosegretario alla Giustizia

Andrea Delmastro e Mauro Caroccia. Su richiesta di Pd, Avs e M5S,

la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

(ITALPRESS)

– Foto: Ipa Agency –