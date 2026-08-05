BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Un drone che trasportava “un oggetto sospetto” è stato trovato all’aeroporto di Lipsia intorno a mezzanotte. Lo riferisce il settimanale Der Spiegel, precisando che quattro aerei cargo della compagnia ucraina Antonov si trovavano nelle vicinanze al momento dell’avvistamento. Fonti della sicurezza indicano che il drone trasportava esplosivo e un detonatore. L’aeroporto ha successivamente sospeso le operazioni di volo. Diversi velivoli, tra cui un aereo passeggeri, sono stati dirottati, secondo una nota del dipartimento di polizia di Lipsia.

La polizia ha descritto l’accaduto come un “incidente legato alla sicurezza” e ha affermato che non vi è alcun pericolo immediato. Il drone è stato successivamente esaminato da un robot. Inoltre, un aereo DHL si è scontrato con un oggetto non identificato poco dopo il decollo da Lipsia, come appreso da Der Spiegel da fonti della sicurezza. L’amministratore delegato di DHL, Tobias Meyer, interpellato su un possibile incidente con un drone, ha confermato che si è verificato un incidente a Lipsia. “Questo ha avuto ripercussioni operative”, ha aggiunto, “piuttosto evidenti”. L’aeroporto di Lipsia/Halle è molto utilizzato da DHL. La sezione nord dell’aeroporto è di nuovo operativa dalle prime ore di questa mattina. La pista sud rimane chiusa per le indagini.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).