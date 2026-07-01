Cina: alta velocità Pechino-Shanghai, oltre 2,3 mld di viaggi in 15 anni

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Secondo dati ufficiali del China Railway Beijing Group, la ferrovia ad alta velocità Pechino-Shanghai ha effettuato oltre 2,22 milioni di corse negli ultimi 15 anni, garantendo in sicurezza oltre 2,3 miliardi di viaggi di passeggeri.

La linea ferroviaria lunga 1.318 chilometri, che collega la capitale cinese Pechino all’hub economico di Shanghai, ieri ha celebrato il 15esimo anniversario dall’entrata in esercizio.

La crescita costante della capacità di trasporto è sostenuta dalla continua innovazione tecnologica e dall’ottimizzazione degli schemi operativi. Il collegamento più veloce tra le due città richiede oggi 4 ore e 18 minuti.

Attualmente, l’estensione complessiva in esercizio della rete ferroviaria ad alta velocità cinese supera i 50.000 chilometri.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

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