Malta presenta a Palermo il proprio modello per la tutela dei lavoratori

PALERMO (ITALPRESS/MNA) – Malta ha presentato il proprio modello di tutela dei lavoratori dai rischi legati ai cambiamenti climatici nel corso di un seminario internazionale svoltosi a Palermo, indicando il proprio quadro in materia di salute e sicurezza sul lavoro come esempio di buone pratiche.

Intervenendo davanti a rappresentanti di diversi Paesi, il ministro delle Infrastrutture, della Pianificazione e del Lavoro, Jonathan Attard, ha affermato che Malta è stata tra i primi Stati ad affrontare il tema dei cambiamenti climatici dal punto di vista della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il ministro ha ricordato che il Paese ha introdotto un quadro organico che comprende una nuova legge sulla salute e sicurezza sul lavoro, misure amministrative contro lo stress da calore e gli eventi meteorologici estremi, campagne di sensibilizzazione, formazione gratuita e controlli mirati.

Attard ha illustrato le misure adottate per il settore delle costruzioni, tra cui la disponibilità di acqua potabile, aree d’ombra, protezione dal sole e spazi per le pause, oltre a ulteriori tutele quando le temperature superano i 40 gradi. Ha inoltre richiamato le nuove disposizioni che prevedono la sospensione dei lavori all’aperto, sui tetti e sui ponteggi durante le allerte per condizioni meteorologiche avverse. Secondo il ministro, Malta sta rafforzando il proprio approccio integrando anche il benessere psicologico nel sistema di salute e sicurezza, riconoscendo gli effetti del caldo estremo sulla concentrazione e sulla capacità decisionale dei lavoratori.

L’amministratrice delegata dell’Autorità per la salute e la sicurezza sul lavoro (OHSA), Josianne Cutajar, ha dichiarato che la partecipazione al seminario conferma il riconoscimento internazionale del lavoro svolto da Malta in questo settore. Il presidente del Consiglio di amministrazione dell’OHSA, Pierre Fava, ha affermato che la presentazione del ministro conferma la posizione avanzata del Paese in materia di cambiamenti climatici e sicurezza sul lavoro.

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(ITALPRESS).