Tunisia, Issam Mahjoub “Emigrazione dentisti in aumento, soprattutto verso i Paesi del Golfo”

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Negli ultimi anni si registra un aumento dell’emigrazione dei dentisti tunisini, in particolare verso i Paesi del Golfo, diventati una delle principali destinazioni per i giovani professionisti del settore sanitario. In un’intervista all‘Italpress, Issam Mahjoub, odontoiatra tunisino con oltre vent’anni di esperienza ed ex direttore sanitario in Arabia Saudita, ha spiegato le ragioni del fenomeno.

Secondo Issam Mahjoub, “negli ultimi anni si registra un aumento dell’emigrazione dei dentisti tunisini, soprattutto verso i Paesi del Golfo, che sono diventati una delle destinazioni preferite dai giovani professionisti”.

Il medico ha indicato diversi fattori strutturali alla base del fenomeno: “la ridotta redditività dell’attività privata in Tunisia, l’aumento dei costi delle attrezzature e dei materiali sanitari, il calo del potere d’acquisto dei cittadini e le limitate opportunità di impiego nel settore pubblico”. Mahjoub ha aggiunto che, nonostante il numero elevato di dentisti nel Paese, “il principale problema riguarda la distribuzione territoriale dei professionisti e la progressiva perdita di competenze specialistiche, con possibili ricadute sulla qualità dei servizi”.

Sulle opportunità all’estero ha sottolineato: “I Paesi del Golfo offrono retribuzioni più elevate, strutture moderne, tecnologie avanzate, una migliore organizzazione sanitaria e maggiori opportunità di formazione continua”.

“Per trattenere le competenze non basta aumentare gli stipendi – ha proseguito – occorre migliorare il clima degli investimenti nel settore sanitario, facilitare l’acquisto delle attrezzature mediche, sostenere i giovani professionisti e rafforzare la formazione continua”.

Infine ha concluso: “Non siamo contro l’emigrazione delle competenze. Ogni medico ha il diritto di cercare condizioni migliori. L’importante è creare un contesto in cui restare sia una scelta e non un obbligo”.

-Foto Dott. Issam Mahjoub-

(ITALPRESS).