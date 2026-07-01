L’Egitto firma tre accordi logistici nella Zona Economica del Canale di Suez

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il primo ministro egiziano, Mostafa Madbouly, ha assistito alla firma di tre accordi per la fornitura di servizi di stoccaggio e movimentazione merci all’interno del DP World Sokhna Logistics Park, nella Zona Economica del Canale di Suez.

Secondo un comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri egiziana, gli accordi, conclusi con le società KTDA DMCC, Middle East Logistics Services e Premium Line Middle East & Africa, puntano a rafforzare i servizi logistici integrati, migliorare le operazioni di stoccaggio, distribuzione e riesportazione e aumentare l’efficienza delle catene di approvvigionamento regionali e internazionali.

Madbouly ha sottolineato che il governo continua a sostenere lo sviluppo del settore logistico quale motore della crescita economica, evidenziando che l’espansione delle partnership con operatori internazionali contribuirà a consolidare il ruolo dell’Egitto come hub regionale e globale per il commercio e i servizi logistici.

Il presidente dell’Autorità Generale della Zona Economica del Canale di Suez, Walid Gamal El-Din, ha affermato che i nuovi accordi riflettono la crescente fiducia degli investitori internazionali nella Zona Economica e rafforzano la strategia volta a sviluppare una piattaforma integrata di porti, aree industriali e servizi logistici a valore aggiunto.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).