La Tunisia conferma al Forum COMESA il proprio impegno per l’integrazione economica africana

ROMA (ITALPRESS) – La Tunisia ha ribadito il proprio impegno a favore del processo di integrazione economica africana e del rafforzamento del suo inserimento nello spazio del COMESA in occasione della chiusura, martedì 30 giugno 2026 a Tunisi, del terzo Forum sulle istituzioni del COMESA (COMESA Institutions Awareness), dedicato all’innovazione digitale come leva per un accesso inclusivo e sostenibile ai mercati regionali, secondo quanto riportato sulla pagina ufficiale del Ministero del Commercio e dello Sviluppo delle Esportazioni della Tunisia.

Nel suo intervento di chiusura, il ministro del Commercio e dello Sviluppo delle Esportazioni, Samir Abid, ha sottolineato che l’organizzazione del forum in Tunisia riflette l’impegno costante del Paese a sostegno dell’integrazione economica africana, evidenziando il ruolo strategico della cooperazione regionale per affrontare le trasformazioni dell’economia globale e rispondere alle aspirazioni di sviluppo dei popoli africani.

Il ministro ha inoltre messo in evidenza il ruolo centrale della trasformazione digitale nel rafforzamento della competitività delle economie africane, facilitando l’accesso ai mercati e sostenendo le piccole e medie imprese, con particolare attenzione a donne e giovani imprenditori. Il forum si è concluso con una serie di raccomandazioni, tra cui il rafforzamento del coordinamento tra le istituzioni del COMESA e la promozione dell’inclusione finanziaria.

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