Xi sottolinea l’impegno incrollabile del PCC a risolvere la questione di Taiwan e realizzare la completa riunificazione della Cina

PECHINO (CINA) (XINHUA) – Risolvere la questione di Taiwan e realizzare la completa riunificazione della Cina è una missione storica e un impegno incrollabile per il Partito Comunista Cinese (PCC), ha dichiarato oggi Xi Jinping, segretario generale del Comitato centrale del PCC.

Xi, che è anche presidente della Cina e presidente della Commissione militare centrale, ha formulato queste osservazioni intervenendo a un raduno celebrativo per il 105esimo anniversario della fondazione del PCC.

Xi ha promesso azioni risolute per combattere i secessionisti che perseguono “l’indipendenza di Taiwan”, opporsi alle ingerenze esterne e portare avanti la riunificazione nazionale.

(XINHUA).