Scelte le mescole per i Gran Premi del Belgio e di Ungheria

MILANO (ITALPRESS) – Le mescole scelte per il Gran Premio del Belgio, in programma dal 17 al 19 luglio, sono le tre opzioni intermedie della gamma: C2, C3 e C4. Spa-Francorchamps è una delle piste più spettacolari e amate del calendario di Formula 1. Il tracciato è il più lungo della stagione, con oltre sette chilometri, e, dal punto di vista dello stress per i pneumatici, è secondo solo a Silverstone e Suzuka.

Per il Gran Premio d’Ungheria, dal 24 al 26 luglio, l’ultimo prima della pausa estiva, è stata invece scelta la terna di mescole più morbida: C3, C4 e C5. Il livello delle forze all’Hungaroring non è elevato in termini assoluti, ma la brevità del tracciato comporta un accumulo importante a ogni tornata. Ai fini del degrado, sono da considerare anche le elevate temperature che solitamente a Budapest rappresentano il picco stagionale.

-Foto ufficio stampa Pirelli-

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