PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto scattata da un drone il 30 giugno 2026 mostra un treno ad alta velocità in transito nei pressi dell’area panoramica della Torre della Gru Gialla a Wuhan, nella provincia centrale cinese dello Hubei. A partire dalla mezzanotte di oggi, l’orario ferroviario cinese è stato aggiornato con l’aggiunta di 106 treni passeggeri e 111 treni merci rispetto alla programmazione attuale. Dopo l’adeguamento, saranno programmati a livello nazionale 12.174 treni passeggeri, mentre i treni merci in servizio saranno 23.975.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).