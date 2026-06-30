PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le industrie culturali e affini della Cina hanno registrato nel 2025 ricavi operativi record per quasi 20.830 miliardi di yuan, pari a circa 3.060 miliardi di dollari USA, in aumento dell’8,8% su base annua, secondo un rapporto pubblicato dall’Ufficio nazionale di statistica (NBS).

Tutti e nove i settori culturali, lo scorso anno, hanno registrato un aumento dei ricavi, con quattro di essi che hanno registrato una crescita a doppia cifra, ha riferito l’NBS.

I servizi di progettazione creativa, la creazione e la produzione di contenuti, i servizi di informazione giornalistica e i servizi culturali di intrattenimento e tempo libero sono aumentati rispettivamente del 13,2%, del 12,4%, del 12,3% e del 10,7%.

La redditività del settore è migliorata costantemente, con utili complessivi pari a 1.900 miliardi di yuan nel 2025, in aumento del 7,3% rispetto all’anno precedente.

I nuovi modelli commerciali hanno continuato a svolgere un ruolo di primo piano. I 16 sottosettori caratterizzati da nuovi modelli commerciali culturali hanno generato ricavi per 7.670 miliardi di yuan, in aumento del 15,1%, superando la crescita complessiva del settore di 6,3 punti percentuali.

Inoltre, gli investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) da parte delle imprese culturali sono cresciuti rapidamente. Nel 2025, le principali imprese culturali hanno destinato 182 miliardi di yuan alla R&S, in aumento del 12,1% su base annua.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).