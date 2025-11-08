Cina: alla CIIE esposti nuovi prodotti e tecnologie innovative per mobilità (2)

(251108) -- SHANGHAI, Nov. 8, 2025 (Xinhua) -- Visitors try the Matrix 1 electric vertical takeoff and landing aircraft at the booth of Vertaxi at the Automobile and Smart Mobility exhibition area of the eighth China International Import Expo (CIIE) in east China's Shanghai, Nov. 8, 2025. The eighth CIIE showcased a range of new mobility products and innovative technologies, unfolding a diversified and multi-dimensional vision of future transportation. (Xinhua/Cai Xiangxin)

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Alcuni visitatori provano il velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale Matrix 1 allo stand di Vertaxi, nell’area espositiva dell’Automobile e Mobilità Intelligente dell’ottava China International Import Expo (CIIE), a Shanghai, nella Cina orientale, l’8 novembre 2025. Questa esposizione ha visto la presentazione di nuovi prodotti per la mobilità e tecnologie innovative, svelando una visione diversificata e multidimensionale del trasporto del futuro.

