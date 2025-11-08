Cina: alla CIIE esposti nuovi prodotti e tecnologie innovative per mobilità (2)

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Alcuni visitatori provano il velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale Matrix 1 allo stand di Vertaxi, nell’area espositiva dell’Automobile e Mobilità Intelligente dell’ottava China International Import Expo (CIIE), a Shanghai, nella Cina orientale, l’8 novembre 2025. Questa esposizione ha visto la presentazione di nuovi prodotti per la mobilità e tecnologie innovative, svelando una visione diversificata e multidimensionale del trasporto del futuro.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).