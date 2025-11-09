Cina: alla CIIE di Shanghai in grande evidenza i beni di consumo (3)

(251108) -- SHANGHAI, Nov. 8, 2025 (Xinhua) -- A visitor (R) learns about products at a carpet booth of Pakistan at the Consumer Goods Exhibition area during the eighth China International Import Expo (CIIE) in east China's Shanghai, Nov. 8, 2025. At the Consumer Goods Exhibition area of the eighth CIIE, apparel, daily chemicals, home furnishings, and cultural and sports products were prominently showcased, reflecting global consumption trends and improvements in quality of life. (Xinhua/Liu Jiaqi)

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Una visitatrice (a destra) si informa sui prodotti presso lo stand di tappeti del Pakistan nell’area dedicata ai beni di consumo durante l’ottava China International Import Expo (CIIE) a Shanghai, nella Cina orientale, l’8 novembre 2025. Nell’area dedicata ai beni di consumo dell’ottava CIIE, sono stati messi in grande evidenza abbigliamento, prodotti chimici di uso quotidiano, articoli per la casa e prodotti culturali e sportivi, riflettendo le tendenze globali dei consumi e il miglioramento della qualità della vita.

-foto Xinhua-
(ITALPRESS).

